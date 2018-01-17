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Орбиту МКС "поднимут" на 600 метров

Космос
17 января, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В Роскосмосе уточнили, что двигатели модуля "Звезда" будут включены 17 января в 23:15 мск

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Международная космическая станция

Международная космическая станция

© NASA

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Орбиту Международной космической станции (МКС) в среду поднимут примерно на 600 метров с помощью двигателей модуля "Звезда". Об этом ТАСС сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Двигательная установка служебного модуля "Звезда" проработает 22 секунды, согласно предварительным расчетным данным, в результате маневра средняя высота орбиты полета МКС увеличится на 0,6 км и составит 404,4 км", - сказали в ЦУП.

В Роскосмосе уточнили, что двигатели модуля "Звезда" будут включены 17 января в 23:15 мск. "Цель проведения коррекции - формирование баллистических условий для выведения на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08", - сказали в госкорпорации.

Запуск корабля запланирован на 11 февраля 2018 года. Ранее сообщалось, что "Прогресс МС-08" станет первым грузовым кораблем, который запустят к МКС по двухвитковой схеме (время от старта до стыковки со станцией составит три часа).

Первым по новой схеме должен был отправиться к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-07", его запуск планировался на 12 октября 2017 года, но сработала автоматическая система отмены пуска. В итоге старт был перенесен на 14 октября, но "Прогресс МС-07" добирался до станции уже по двухсуточной схеме.

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