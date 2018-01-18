Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мощность взрыва метеора над штатом Мичиган достигала 100 т в тротиловом эквиваленте

Космос
18 января, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, января. /ТАСС

Ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук уточнил, что взрыв вызвал ударную волну и гром, который насторожил и испугал многих жителей юго-востока Мичигана

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Метеор, падение которого привлекло внимание множества жителей города Детройт (штат Мичиган) в ночь на среду, распался на части после вхождения в плотные слои атмосферы Земли. Последовавший взрыв достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте, сообщило в среду управление метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле (штат Алабама).

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

Управление уточнило, что траекторию падения космического тела определили на основании визуальных наблюдений очевидцев, сведенных воедино Американским метеорным обществом. "Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью - всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела - минимум 0,91 м в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части", - отметил отдел космического ведомства США в своем Facebook.

Как уточнил ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук, последовавший взрыв мощностью 100 т в тротиловом эквиваленте вызвал ударную волну и гром, который насторожил и испугал многих жителей юго-востока Мичигана. "Обычно огненные шары осыпаются на землю в виде метеоритов, когда ударная волна достигает поверхности, то немного сотрясает почву", - продолжал Кук. Он напомнил, что метеориты чаще всего слишком малы, чтобы убить человека, хотя могут нанести незначительные повреждения автомобилям и крышам домов.

Смотрите также

NASA отправит автоматическую станцию или к комете Чурюмова - Герасименко, или на Титан

Астрономы впервые обнаружили в Солнечной системе межзвездный астероид

Уральские ученые обнаружили в пустыне Чили крупный осколок метеорита весом 13,5 кг

Эксперты поправили Геологическую службу США, первоначально заявившую, что метеориты, упав в 8 км от населенного пункта Нью-Хейвен к северо-востоку от Детройта, вызвали землетрясение магнитудой 2,0. "Хотя явлению приписали магнитуду 2,0, данная шкала используется для измерения величины землетрясения и поэтому не является точным отображением наблюдений за метеором", - сказал геофизик Уильям Йек из Национального центра оповещения о землетрясениях Геологической службы в штате Колорадо.

Природное явление зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На видеозаписях, которые были в большом количестве опубликованы в интернете, видно, как в небе появляется светящийся объект и через несколько секунд взрывается. Одна из подобных записей, загруженных на Youtube, всего за несколько часов собрала более 200 тыс. просмотров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты назвали причину падения рейтинга Грудинина
2
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
3
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
4
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
5
Осужденному экс-сенатору Изместьеву комиссия при мэре Москвы отказала в помиловании
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама