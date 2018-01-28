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Глава ЕКА: высадиться на Марсе в течение ближайших 20-30 лет будет сложно

Космос
28 января, 15:52 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

По мнению Яна Вёрнера, человечество сейчас не располагает необходимыми технологиями для такого полета

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Глава ЕКА Ян Вёрнер

Глава ЕКА Ян Вёрнер

© EPA/UWE ANSPACH

БЕРЛИН, 28 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Высадиться на Марсе в течение ближайших 20-30 лет будет сложно, считают в Европейском космическом агентстве (ЕКА). Такую точку зрения выразил в интервью немецкому агентству DPA руководитель ЕКА Ян Вёрнер в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом в декабре прошлого года директивы по освоению космоса.

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Соединенные Штаты планируют в среднесрочной перспективе вновь отправить астронавтов на Луну и заложить тем самым основу для реализации более долгосрочных планов - путешествия на Марс. Специалисты ЕКА считают такие планы в целом выполнимыми, но, по их мнению, для этого потребуется значительно больше времени. Даже при условии, что у программы полета к спутнику Земли будет неограниченное финансирование, до 2025 года высадиться там не получится, полагает Вёрнер.

При этом ЕКА, в целом, готова участвовать в проекте. "Могу себе представить, что в нем будет участвовать европейский астронавт", - сказал он. В качестве бартера для полета на Луну Европа могла бы предложить американцам технологии.

Отправку пилотируемой миссии на Марс руководитель агентства считает еще более долгосрочной целью. "С Марсом история такая, что о ней можно вести дискуссии, однако в ближайшие 20-30 лет реализовать цель будет тяжело", - отметил Вёрнер. В качестве основных препятствий на пути к Марсу он назвал, во-первых, отсутствие соответствующих технологий, а во-вторых, - вопросы моральной этики и ответственности: "Тяжело себе представить, что отправляешь человека в путешествие длиной два года без возможности вернуться назад". "При полете на Марс нельзя просто взять и развернуться, по крайней мере, с нашими нынешними технологиями", - отметил руководитель ЕКА.

США намерены создать обитаемую станцию в районе Луны, чтобы использовать ее как опорный пункт в том числе для организации полетов на Марс. Планируется также организовать базу и на лунной поверхности. Соответствующую директиву Трамп подписал 11 декабря 2017 года. Временные и финансовые рамки не обозначались.

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