Орбиту МКС скорректируют второй раз перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-08"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Орбиту Международной космической станции (МКС) во вторник скорректируют с помощью двигателей модуля "Звезда" перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-08". Об этом сообщили ТАСС в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"В 18:25 мск будет произведена коррекция орбиты МКС, которая продлится 23 секунды и будет произведена с помощью служебного модуля "Звезда", - сказали в ЦУП.

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Там уточнили, что по предварительным расчетам баллистической службы высота орбиты станции в результате маневра увеличится в среднем на 600 метров и составит примерно 404,8 км. "Цель коррекции орбиты МКС - формирование баллистических условий для грузового корабля "Прогресс", запуск которого намечен на 11 февраля 2018 года", - добавили в Центре.

Предыдущая коррекция для обеспечения запуска "Прогресса" была проведена 17 января. Орбиту станции тогда подняли в среднем на 400 метров.

Ранее сообщалось, что "Прогресс МС-08" станет первым грузовым кораблем, который запустят к МКС по двухвитковой схеме (время от старта до стыковки со станцией составит три часа).

Первым по новой схеме должен был отправиться к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-07", его запуск планировался на 12 октября 2017 года, но сработала автоматическая система отмены пуска. В итоге старт был перенесен на 14 октября, но "Прогресс МС-07" добирался до МКС уже по двухсуточной схеме.