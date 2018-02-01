Третий старт ракеты-носителя "Союз-2" состоится с космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 1 февраля. / ТАСС/. Третий старт ракеты-носителя "Союз-2" и первый после аварийного пуска 28 ноября 2017 года будет проведен в четверг с космодрома Восточный. На орбиту отправится трехступенчатая ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4 и девятью зарубежными космическими аппаратами в качестве основной полезной нагрузки.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный с космическими аппаратами "Канопус-В" №3 и №4 состоится 1 февраля в 5:07 мск", - сообщил ТАСС представитель госкорпорации "Роскосмос".

В виде попутной нагрузки вместе с "Канопусами" на орбиту на "Союзе-2.1а" отправятся девять малых космических аппаратов из разных стран: четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США), четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия) и один космический аппарат технологического назначения D-Star One (Германия).

Изначально третий в истории старт с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года, однако после неудачного второго пуска 28 ноября 2017 года, когда был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, его перенесли на 1 февраля 2018 года.

Программа пуска

Через две минуты после старта ракеты, в 5:09 мск, произойдет отделение первой ступени. Еще через две минуты будет сброшен головной обтекатель, вторая ступень отделится от "Союза-2.1а" в 5:12 мск. Через девять минут после старта состоится отделение головного блока ракеты с космическими аппаратами от третьей ступени ракеты, а в 5:16 мск, выведение спутников продолжит разгонный блок "Фрегат".

За счет двух включений своих двигателей в 6:06 мск и в 6:12 мск "Фрегат" выведет на целевые орбиты спутники "Канопус-В" №3 и №4 соответственно. Затем разгонный блок последовательно сформирует орбиты для отделения остальных аппаратов. В 7:33 мск ожидается отделение четырех спутников S-NET. Затем, в 7:37 мск, "Фрегат" выведет на орбиту четыре аппарата LEMUR.

Отделение последнего из космических аппаратов - D-Star One - запланировано на 7:50 мск. После этого разгонный блок будет направлен в сторону Земли, в 10:34 мск войдет в атмосферу на высоте 100 км, а его несгоревшие в плотных слоях обломки позже затонут в несудоходном районе Тихого океана.

Спутники "Канопус-В"

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования. Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км. Срок активного существования аппаратов составляет пять лет.

Первый спутник серии "Канопус-В" с космодрома Байконур был запущен 22 июля 2012 года.

Как сообщил ранее ТАСС заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, запуск спутников "Канопус-В" №5 и №6 планируется осуществить в 2018 году.

Безопасность при пуске

Глава Зейского района Андрей Ложечкин сообщил ранее ТАСС, что накануне запуска, 31 января, будет введен режим повышенной готовности. По его словам, власти направили в артели и охотничьи общества запросы о присутствии людей в предполагаемой зоне падения ступени ракеты. Все находящиеся там перед днем старта будут эвакуированы.

По информации Центра гражданской защиты и пожарной безопасности по Амурской области, такие же мероприятия будут проведены еще в двух районах области - Тындинском и Шимановском. Во время запуска в селах, которые расположены по траектории полета ракеты, будет усилена охрана правопорядка - будет дежурить дополнительный состав сотрудников полиции и пожарной охраны, сказали ТАСС в Центре.

Предыдущие запуски

Первый старт с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту с тремя спутниками ("Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218) отправилась трехступенчатая ракета "Союз-2.1а". Первоначально запуск планировался 27 апреля, однако был отменен автоматикой стартового комплекса. Как сообщил тогда ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, автоматика выявила сбой в одном из приборов системы управления носителя, отвечающей за включение и выключение двигателей, отделение ступеней, направление полета.

Второй пуск с Восточного состоялся 28 ноября 2017 года. Тогда с космодрома стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. Разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту, однако позже стало известно, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.

Аварийная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что нештатная ситуация с "Фрегатом" произошла из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока. В госкорпорации отметили, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, связанных с особенностями запуска разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный. В Роскосмосе также сообщали, что гендиректоры ряда предприятий, участвовавших в подготовке техники к пуску, получат выговоры.