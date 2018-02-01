SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в среду с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GovSat-1 на борту. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Старт был дан в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 четверга мск). Аппарат GovSat-1 принадлежит совместному предприятию властей Люксембурга и базирующейся в этой стране SES.

Спутник, изготовленный компанией Orbital ATK, предназначен для обеспечения передачи данных по защищенному каналу для нужд властей, в том числе и для нужд военных. Какие государства, помимо Люксембурга, смогут его использовать, в SpaceX не уточняют. Срок эксплуатации GovSat-1, как ожидается, составит около 15 лет. Его масса - примерно 4 т.

По словам диспетчера запуска, представители правительства Люксембурга прибыли во Флориду, чтобы лично понаблюдать за стартом.

Первая ступень ракеты Falcon 9 уже побывала в космосе. С ее помощью в мае 2017 года SpaceX вывела на орбиту спутник NROL-76 Национального управления военно-космической разведки. На этот раз ступень возвращать на Землю для повторного применения не планируется.