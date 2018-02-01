Ракета "Союз-2.1а" с 11 спутниками стартовала с космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 1 февраля. / ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС с наблюдательной площадки космодрома.

"Старт ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с космическими аппаратами "Канопус-В" №3 и №4 и девятью аппаратами попутной нагрузки был выполнен в расчетное время - 05:07 мск", - уточнил представитель госкорпорации "Роскосмос".

Сообщается также, что разгонный блок "Фрегат" с 11 спутниками отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты космического назначения "Союз-2.1а" в 05:07 мск. Он продолжит выведение аппаратов на заданные орбиты", - сказал представитель госкорпорации "Роскосмос".

Основная нагрузка запуска - российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4. В виде попутной нагрузки вместе с ними на орбиту отправятся девять малых космических аппаратов. В их числе четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (ФРГ), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).

За счет двух включений двигателей "Фрегат" выведет на целевые орбиты спутники "Канопус-В" №3 и №4 в 06:06 мск и в 06:12 мск соответственно. После этого разгонный блок последовательно сформирует орбиты для отделения других аппаратов. Отделение четырех спутников S-NET ожидается в 07:33 мск. В 07:37 мск "Фрегат" выведет на орбиту четыре аппарата LEMUR.

Отделение последнего из космических аппаратов - D-Star One - запланировано на 07:50 мск. После этого разгонный блок будет направлен в сторону Земли. В 10:34 мск он войдет в атмосферу на высоте 100 км, а его не сгоревшие в плотных слоях обломки позже затонут в несудоходном районе Тихого океана.