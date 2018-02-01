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ОАЭ запустит первый в истории космический госпиталь

Космос
1 февраля, 16:58 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 1, февраля. /ТАСС

Хирурги будут вводить в кровь астронавтов нанороботов, что позволит исключить хирургическое вмешательство при лечении

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 1 февраля. /ТАСС/. Руководство ОАЭ объявило о начале проекта по созданию первого в истории космического госпиталя пишет издание Khaleej Times. Заявление о намерениях построить такой госпиталь было сделано в рамках форума Arab Health 2018, на котором министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ также представило и другие инициативы в области здравоохранения для лечения хронических заболеваний, включая рак, диабет и депрессию.

"Находясь прямо на борту космического корабля, благодаря нанотехнологиям астронавты смогут получать все необходимое лечение дистанционно, а мы будем контролировать и управлять этим процессом с Земли, - поделилась с газетой сотрудница министерства Культум аль-Белооши. - Хирурги будут вводить нанороботов в кровь, что в дальнейшем исключит необходимость хирургического вмешательства, поскольку они будут находить больные клетки и заниматься их восстановлением".

Помимо этого, путем постоянного сканирования, роботы будут считывать жизненные показатели астронавтов, что позволит специалистам получать детальную информацию о состоянии их здоровья.

Министр здравоохранения и профилактики Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Овейс отметил, что проект будет неоднократно протестирован на Земле, после чего адаптирован к использованию в космосе.

Другой главной технологией, которая будет использоваться в будущем для лечения космонавтов, станет искусственный интеллект. "Все методы лечения различных заболеваний, в том числе и хронических, будут идти в ногу с последними достижениями в области медицины, чтобы позволить пациентам самостоятельно заниматься своим лечением, если возникнет такая необходимость", - добавил он.

ОАЭ на пути в космос

Национальная космическая программа ОАЭ включает в себя сразу несколько проектов. Так, марсианская миссия страны собирается в 2020 году запустить в космос корабль Hope. По задумке руководства ОАЭ, в 2021 году, в 50-ю годовщину создания государства, корабль должен достигнуть Марса. Это будет первый космический аппарат, отправленный на Марс мусульманской страной.

В конце 2017 года в рамках марсианской миссии в ОАЭ также приступили к созданию полноразмерного прототипа города на Марсе Mars Scientific City ("Марсианский научный город"), площадь которого составит более 170 тыс. кв. метров. Mars Scientific City призван стать первым шагом страны на пути к созданию поселения на Марсе к 2117 году, строительство которого предусмотрено в рамках национальной столетней программы ОАЭ.

Национальная столетняя программа ОАЭ включает в себя план подготовки местных научных кадров, которые смогут разработать и обеспечить доставку людей и продуктов питания на Марс. В рамках проекта будут проведены исследования таких аспектов жизнедеятельности человека, как транспортные средства, энергетика и жизнеобеспечение на Марсе.

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