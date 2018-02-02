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Российские космонавты в открытом космосе заменят приемник на антенне модуля "Звезда"

Космос
2 февраля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Планируется, что работы вне станции продлятся около семи часов

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров выполнят в пятницу первый в этом году выход в открытый космос по программе российского сегмента МКС. Космонавты поставят новую приемную аппаратуру на антенне модуля "Звезда", сообщили в Роскосмосе.

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В госкорпорации отметили, что новая аппаратура "позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч". Сейчас российский сегмент пользуется системой ретрансляции NASA, когда МКС находится вне зоны прямой видимости с территории России. Старый модуль будет демонтирован.

Космонавты выйдут в космос из стыковочного люка отсека "Пирс" в 18:35 мск. Планируется, что работы вне станции продлятся около семи часов.

В РКК "Энергия" сообщили, что Мисуркин будет работать в новом компьютеризированном скафандре "Орлан-МКС", оснащенном автоматизированной системой терморегулирования и новой гермооболочкой. Шкаплеров - в скафандре предыдущей модификации "Орлан-МС". Для Мисуркина выход станет четвертым в карьере, для Шкаплерова - вторым.

Ранее в интервью ТАСС Шкаплеров рассказал, что изначально (при запуске модуля "Звезда") не планировалось менять этот блок. По его словам, выход будет сложным, так как космонавтам предстоит в скафандрах открутить десятки болтов. Кроме того, по его словам, никто ранее не работал в том месте. Шкаплеров уточнил, что для выполнения задачи были разработаны три новых вида инструментов.

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