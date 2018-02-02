Выход российских космонавтов в открытый космос. Видеотрансляция

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Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров выполняют в пятницу первый в этом году выход в открытый космос. Космонавты поставят новую приемную аппаратуру на антенне модуля "Звезда". Старый модуль будет демонтирован.

Эта аппаратура, как отметили в Роскосмосе, "позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч".