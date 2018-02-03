Россияне завершили рекордный по длительности выход в открытый космос

КОРОЛЕВ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты из экипажа Международной космической станции (МКС) Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров успешно завершили первый в этом году выход в открытый космос. Им удалось заменить приемную аппаратуру антенны модуля "Звезда", а также побить предыдущий российский рекорд пребывания в открытом космосе в рамках одного выхода на шесть минут, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Сейчас космонавты находятся в модуле "Пирс", закрыли люк и готовятся к шлюзованию. По данным переговоров, российские космонавты пробыли в космосе 8 часов и 13 минут. Первоначально планировалось, что выход продлится 6 часов и 40 минут - космонавты вышли из "Пирса" в 18:35 мск 2 февраля и должны были вернуться в "Пирс" в 01:15 мск 3 февраля.

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Предыдущий рекорд длительности пребывания в космосе среди российских космонавтов в рамках одного выхода принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому - в декабре 2013 года они пробыли в космосе 8 часов и 7 минут. Самый длительный в истории мировой космонавтики выход - 8 часов 56 минут - 1 марта 2001 года выполнили американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс с борта Международной космической станции.

Основной задачей выхода стала установка приемного устройства широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны служебного модуля "Звезда", которая позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации на российский сегмент с Земли через отечественные спутники ретрансляции системы "Луч". В настоящее время в период, когда станция находится вне зоны прямой радиовидимости с территории РФ, российский сегмент МКС связывается с ЦУПом в Подмосковье через спутники ретрансляции NASA.

Космонавты столкнулись с рядом трудностей при демонтаже старого приемника, который пробыл в космосе 17 лет. По данным Шкаплерова изначально при запуске на орбиту модуля "Звезда" его демонтаж в космосе не предполагался. Космонавты с трудом открутили ряд гаек - в этом месте обшивки станции неудобно работать и ранее туда выходы не выполнялись.