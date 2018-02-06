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ОАЭ первыми в арабском мире запустят спутник собственного производства

Космос
6 февраля, 16:44 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Аппарат планируется вывести на околоземную орбиту до конца 2018 года

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Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум

Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум

© REUTERS/Hamad I Mohammed

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Инженерам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) первым в арабском мире удалось разработать и собрать спутник, не обращаясь к иностранным специалистам. Готовый космический аппарат, получивший название KhalifaSat, проинспектировал вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

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"Эмиратские инженеры первыми в арабском мире сконструировали спутник без иностранной поддержки, - сказал он во время посещения Космического центра им. Мухаммеда бен Рашида, где и был разработан аппарат. - Это достижение говорит о высоком уровне способностей эмиратской молодежи, овладевшей космическими технологиями. Высокий уровень знаний и опыта, накопленный нашими учеными и инженерами, заложил прочную основу для научного и технологического развития ОАЭ. Мы уверены, что национальная космическая промышленность продолжит свой рост и станет ключевым компонентом нашей экономики".

KhalifaSat - третий спутник, разработанный сотрудниками дубайского центра, до этого были успешно протестированы и запущены аппараты DubaiSat-1 и DubaiSat-2. В настоящий момент первый на 100% созданный в эмирате спутник проходит финальные тестовые испытания и уже до конца года будет выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Mitsubishi Heavy Industries Rocket - H-IIA с космодрома в Японии.

Эмиратский спутник, на создание которого ушло более четырех лет, оснащен усовершенствованной системой глобального позиционирования, программой автоматического контроля. Одна из его задач - фотосъемка из космоса и передача визуальной информации на Землю в режиме реального времени.

Первый спутник ОАЭ запустили в 2009 году, в 2014 создано национальное космическое агентство. Государственная программа, утвержденная в 2015 году, включает участие эмиратов в исследовании Марса. Проект предусматривает запуск корабля Hope в 2020 году для изучения этой планеты, а поверхности Марса он должен достичь к 2021 году - в 50-ю годовщину создания ОАЭ.

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Персоны
Мактум, Мухаммед бен Рашид, Аль
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