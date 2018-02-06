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Роскосмос рассмотрит вопрос об отсрочке от армии для работников отрасли

Космос
6 февраля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Мужчинам призывного возраста, по словам главы госкорпорации, дадут возможность пройти альтернативную гражданскую службу

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Генеральный директор Федерального космического агентства "Роскосмос" Игорь Комаров

Генеральный директор Федерального космического агентства "Роскосмос" Игорь Комаров

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Роскосмос рассмотрит вопрос о предоставлении отсрочки от службы в армии и прохождении альтернативной гражданской службы в период работы на предприятиях отрасли. Об этом сообщил во вторник глава госкорпорации Игорь Комаров, посетивший Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) и Воронежский механический завод (ВМЗ).

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"Вопрос о возможности прохождения альтернативной гражданской службы и вероятности отсрочки от армии в период работы на предприятиях отрасли будет в ближайшее время проработан", - сказал он.

Также Комаров сообщил, что директорам предприятий поставлена задача объединить в этом году все основные процессы по переходу предприятий в единый двигателестроительный комплекс.

Среди прочего обсуждались вопросы роста заработной платы и "социальных лифтов" для молодежи, в конце встречи с сотрудниками четыре специалиста КБХА и ВМЗ получили почетные грамоты Роскосмоса.

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