Роскосмос рассмотрит вопрос об отсрочке от армии для работников отрасли

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Роскосмос рассмотрит вопрос о предоставлении отсрочки от службы в армии и прохождении альтернативной гражданской службы в период работы на предприятиях отрасли. Об этом сообщил во вторник глава госкорпорации Игорь Комаров, посетивший Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) и Воронежский механический завод (ВМЗ).

"Вопрос о возможности прохождения альтернативной гражданской службы и вероятности отсрочки от армии в период работы на предприятиях отрасли будет в ближайшее время проработан", - сказал он.

Также Комаров сообщил, что директорам предприятий поставлена задача объединить в этом году все основные процессы по переходу предприятий в единый двигателестроительный комплекс.

Среди прочего обсуждались вопросы роста заработной платы и "социальных лифтов" для молодежи, в конце встречи с сотрудниками четыре специалиста КБХА и ВМЗ получили почетные грамоты Роскосмоса.