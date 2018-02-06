Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал

Space X

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX успешно произвела во вторник первый запуск своей новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На сайте компании шла прямая трансляция с пусковой площадки на мысе Канаверал.

Ракета стартовала в 15:45 (23:45 мск) с площадки 39А на мысе Канаверал. На высоте 64 километров произошло отделение двух боковых ускорителей, а на высоте 153 километра включился разгонный блок.

Полезная нагрузка ракеты

В качестве полезной нагрузки ракета-носитель должна вывести на эллиптическую орбиту вокруг Солнца автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции главы компании SpaceX Илона Маска. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре. В интервью телекомпании CBS Маск отметил, что решил отправить в полет свою автомашину "просто так".

"Многие не понимают, почему нужно направлять автомашину в направлении к Марсу, - продолжал он. - Для этого нет никакого конкретного повода. Это делается просто так и чтобы вызвать интерес у общественности".

Обычно при испытаниях новой ракеты в качестве нагрузки используют бетонные блоки или куски металла, продолжал он, но "это очень скучно". "Что наиболее привлекательное мы можем использовать в качестве полезной нагрузки для испытательного полета? - задался он вопросом. - Мы не собираемся размещать на борту ценные спутники. Автомашина показалась нам наиболее подходящим для этого предметом".

Falcon Heavy

Falcon Heavy, созданная на базе ракеты-носителя Falcon 9, фактически представляет собой три ракеты: к центральному сегменту по бокам крепятся два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями. Суммарная тяга 27 двигателей - более 2,2 тыс. тонн. Согласно расчетам, ракета способна транспортировать на орбиту полезную нагрузку массой около 64 тонн.

Впервые была предпринята попытка вернуть на Землю все три первые ступени ракеты-носителя. Два боковых сегмента ракеты-носителя через 8 минут 12 секунд после старта совершили посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна совершить посадку на платформу в Атлантическом океане в 300 милях от побережья Флориды. По данным интернет-портала Verge, две использованных в ходе нынешнего пуска ступени уже использовались ранее: одна в мае 2016 года при запуске спутника Thaicom, а вторая - при запуске грузового корабля к МКС в августе 2016 года.

Если нынешний пуск будет признан успешным, то эта ракета-носитель будет использована для вывода на орбиту спутника связи Arabsat для Саудовской Аравии, а в июне - полезной нагрузки в интересах ВВС США и специального испытательного корабля LightSail для американского Планетарного общества, который оснащен "солнечным парусом".