Илон Маск разместил в Twitter видео своего спорткара на орбите

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Видео, запечатлевшее автомобиль Tesla Roadster на орбите, разместил во вторник в Twitter основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Этот автомобиль из его личной коллекции был использован в качестве полезной нагрузки при осуществленном во вторник успешном запуске новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

"Изображение из Центра управления полетом SpaceX, - сообщил Илон Маск в сопроводительной надписи к видеоролику. - Совершенно очевидно, что на орбите вокруг Земли оказался автомобиль". За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре, а на приборной панели размещена надпись "Без паники!".

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 February 2018

Ракета стартовала в 15:45 по местному времени (23:45 мск) с площадки 39А на мысе Канаверал - той самой, с которой осуществлялись старты к Луне по программе "Аполлон". За стартом наблюдали несколько тысяч человек, в том числе и Базз Олдрин, пилот лунного модуля "Аполлона-11", совершившего первую в истории пилотируемую посадку на Луну. "Это великолепный день для старта ракеты с моей любимой стартовой площадки", - написал он в своем Twitter.

It's a beautiful day for a rocket launch from my favorite launchpad. #FalconHeavy pic.twitter.com/OXmkSmvyoB — Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) 6 February 2018

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями. Суммарная тяга 27 двигателей составляет более 2,2 тыс. тонн. Ракета, по расчетам, способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 тонн, а стоимость одного запуска оценивается в $90 млн.