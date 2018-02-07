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Роскосмос назвал запуск Falcon Heavy с родстером на борту "хорошим трюком"

Космос
7 февраля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков отметил, что дела у Tesla "плохи", нужно было каким-то образом "поправлять дела"

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Директор по коммуникациям госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков

Директор по коммуникациям госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков считает, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является хорошим рекламным ходом. Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"Дело в том, что есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом... заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Для этого они устраивают разные промоакции... Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался", - сказал он.

"Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно", - добавил Буренков.

Ракета Falcon Heavy принадлежит американской компании SpaceX. Она стартовала 7 февраля с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США), с которой осуществлялись запуски к Луне по программе "Аполлон". В качестве полезного груза ракета доставила в космос автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции основателя компании Илона Маска. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре.

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