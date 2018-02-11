Грузовой корабль "Прогресс" снова попробуют запустить к МКС по двухвитковой схеме полета

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Космический корабль "Прогресс МС-08" с различными грузами будет в воскресенье в 11:58:44 мск запущен к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а". Корабль планируется отправить к МКС по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли) - он должен лететь к станции всего 3 часа, но окончательное решение будет принято уже после старта.

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"Корабль "Прогресс МС-08" планируется отправить по двухвитковой схеме, однако окончательное решение будет принято после первого витка (через полтора часа от старта), после того, как специалисты оценят параметры орбиты "грузовика". В случае положительного решения, его стыковка со станцией состоится в тот же день в 15:25 мск", - сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства уточнил, что в случае отрицательного решения, "Прогресс" будет лететь к МКС по резервной двухсуточной схеме и состыкуется со станцией днем во вторник, 13 февраля.

В госкорпорации "Роскосмос" не стали комментировать данную информацию. Однако руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в конце декабря 2017 года сообщал, что "Прогресс МС-08" планируется отправить к МКС по двухвитковой схеме.

План полета, груз и стыковка

По данным "Роскосмоса", запуск будет выполнен с пусковой установки №6 площадки №31 космодрома. Отделение корабля от 3-й ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" планируется через 9 минут после старта - в 12:07:34 мск.

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Как уточнили в Ракетно-космической корпорации "Энергия", "Прогресс" доставит на станцию 1390 кг сухих грузов, 640 кг топлива, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Также в грузовом отсеке корабля уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

В подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что сближение "Прогресса МС-08" со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме. Контроль операции будут вести специалисты ЦУП и российские космонавты на борту станции - Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров.

Предыдущая попытка

Первоначально, как сообщал ТАСС источник в космической отрасли, новую короткую схему полета к международной станции предполагалось отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся - автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила операцию, и корабль отправился в космос 14 октября по классической двухсуточной схеме. Решение по схеме полета "Прогресса МС-07", как уточнял источник, специалисты также собирались принять уже после запуска.

На сегодняшний день отработана другая короткая схема полета - четырехвитковая, время полета корабля к станции составляет около 6 часов. Ее используют как грузовые "Прогрессы", так и пилотируемые космические корабли "Союз" с космонавтами на борту.

После отработки двухвитковой схемы на "Прогрессах", ее также будут использовать и на "Союзах".