Источник: двухвитковую схему полета к МКС могут отработать 10 июля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следующая попытка впервые отработать двухвитковую схему полета к Международной космической станции может быть предпринята 10 июля.

Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

"Двухвитковую схему полета до орбитальной станции могут отработать 10 июля при запуске следующего транспортного корабля "Прогресс МС-09", - сказал собеседник агентства.

Новая схема предполагает, что корабль облетит Землю дважды, что займет три часа. Сейчас обычно используется шестичасовая схема, при которой он облетает планету четыре раза, пока это самая быстрая схема - ранее на путь к МКС уходило двое суток.

Для реализации двухвитковой схемы в РКК "Энергия" разработан способ управления, заключающийся в выведении космического корабля на орбиту, не совпадающую с траекторией движения космической станции. "За счет дополнительного изменения наклонения орбиты выведения достигается существенная минимизация затрат топлива на последующее согласование орбит", - пояснили специалисты.

Внедрение новой схемы будет означать создание в России космической транспортной системы нового поколения (ракеты и корабли с цифровыми системами управления, оснащенными автономными системами спутниковой навигации) по оперативному доступу к МКС и околоземным объектам.

Предыдущие попытки

Изначально первым по двухвитковой схеме к МКС должен был добраться "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года, однако тогда запуск был отменен автоматикой старта. Старт перенесли на резервную дату, и он был выполнен по классической двухсуточной схеме.

Следующая попытка была предпринята в воскресенье, 11 февраля. При запуске с космодрома Байконур "Союза-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-08" поступила команда на автоматическое выключение двигателей, в результате чего он был также отменен.