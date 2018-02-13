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Грузовой корабль "Прогресс МС-08" вновь попытаются запустить к МКС

Космос
13 февраля, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Стыковка корабля с МКС планируется в 13:45 мск 15 февраля

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз 2.1.а" с космическим кораблем "Прогресс МС-08" запустят с космодрома Байконур во вторник в 11:13 мск. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск грузового корабля "Прогресс МС-08" назначен на резервную дату 13 февраля в 11:13 мск", - сказали в корпорации. Корабль отправится к орбитальной станции по стандартной двухсуточной схеме, его стыковка с МКС планируется в 13:45 мск 15 февраля.

Первоначально "Прогресс МС-08" должен был стартовать по короткой двухвитковой схеме 11 февраля, однако запуск не состоялся - автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила операцию. По данным источника ТАСС в ракетно- космической отрасли причиной автоматической отмены старта стала неисправность бортового компьютера "Союза 2.1а".

Двухвитковая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли и его путь до МКС займет примерно 3,5 часа.

Ранее новую короткую схему полета к международной станции предполагалось отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся по той же причине - автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль отправился в космос 14 октября по классической двухсуточной схеме. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, возможно к короткой схеме вернутся при запуске следующего грузовика "Прогресс МС-09" , старт которого намечен на 10 июля этого года.

На сегодняшний день уже отработана и часто используется другая короткая схема полета - четырехвитковая, когда время полета корабля к станции составляет около шесть часов. Ее используют как грузовые "Прогрессы", так и пилотируемые космические корабли "Союз" с космонавтами на борту.

Как уточнили в Ракетно-космической корпорации "Энергия", "Прогресс" доставит на станцию 1390 кг сухих грузов, 640 кг топлива, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Кроме того, в грузовом отсеке корабля уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

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