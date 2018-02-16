Ученые: галактика Андромеды не сможет поглотить Млечный Путь

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые полностью пересмотрели свои прогнозы относительно будущего нашей галактики - Млечного Пути. До сих пор считалась, что ее ждет незавидная участь: примерно через 4 млрд лет произойдет столкновение с галактикой Андромеды, в результате чего Млечный Путь, как полагали, окажется поглощен более крупным соседом и прекратит самостоятельное существование.
Однако, по утверждению международной группы ученых, которые применили для расчетов новую методику, все это время мы недооценивали размеры нашей галактики. Считалось, что Андромеда в два или даже три раза больше Млечного Пути. Согласно же новым данным, размеры обеих галактик оказались примерно одинаковыми. Это означает, что существующие модели столкновения Млечного Пути и Андромеды придется коренным образом пересмотреть.
"Это полностью меняет наше представление о Местной Группе (группе галактик, в которую входит Млечный Путь, галактика Андромеды и галактика Треугольника)", - объяснил Праджвал Кафле, один из соавторов исследования, опубликованного в британском научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "Мы думали раньше, что в ней есть одна самая крупная галактика (Андромеды - прим. ТАСС), а наш Млечный Путь немного поменьше, но эта модель теперь полностью поменялась", - сказал он. "Действительно впечатляет то, что мы смогли применить новые методы, и в одно мгновение все существовавшее на протяжении 50 лет представление о Местной Группе перевернулось с ног на голову", - добавил ученый.
Столкновения и поглощения галактик друг другом не являются чем-то необычным. Такие процессы происходят во Вселенной регулярно. На данный момент никто не может с уверенностью сказать, как именно будут развиваться события через 4 млрд лет. Млечный Путь и галактика Андромеды могут слиться в одно целое, сформировать некую систему взаимодействующих галактик или даже простой разойтись. Вариантов множество. Ясно одно - галактика Андромеды приближается к Млечному Пути со скоростью примерно 120 км/с.
Впрочем, опасаться этого вовсе не стоит, уверяют ученые. Любой из сценариев, в том числе слияние или поглощение, вовсе не означает столкновения друг с другом отдельных звезд или планет. Из-за огромных расстояний между космическими объектами такая возможность практически исключена, а весь процесс, по словам ученых, ничего в сущности не изменит ни для нашей планеты, ни для Солнечной системы в целом.