Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые: галактика Андромеды не сможет поглотить Млечный Путь

Космос
16 февраля, 18:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, февраля. /ТАСС

По новым данным, у галактик примерно одинаковые размеры, что не позволит одной из них поглотить другую

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые полностью пересмотрели свои прогнозы относительно будущего нашей галактики - Млечного Пути. До сих пор считалась, что ее ждет незавидная участь: примерно через 4 млрд лет произойдет столкновение с галактикой Андромеды, в результате чего Млечный Путь, как полагали, окажется поглощен более крупным соседом и прекратит самостоятельное существование.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

Однако, по утверждению международной группы ученых, которые применили для расчетов новую методику, все это время мы недооценивали размеры нашей галактики. Считалось, что Андромеда в два или даже три раза больше Млечного Пути. Согласно же новым данным, размеры обеих галактик оказались примерно одинаковыми. Это означает, что существующие модели столкновения Млечного Пути и Андромеды придется коренным образом пересмотреть.

"Это полностью меняет наше представление о Местной Группе (группе галактик, в которую входит Млечный Путь, галактика Андромеды и галактика Треугольника)", - объяснил Праджвал Кафле, один из соавторов исследования, опубликованного в британском научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "Мы думали раньше, что в ней есть одна самая крупная галактика (Андромеды - прим. ТАСС), а наш Млечный Путь немного поменьше, но эта модель теперь полностью поменялась", - сказал он. "Действительно впечатляет то, что мы смогли применить новые методы, и в одно мгновение все существовавшее на протяжении 50 лет представление о Местной Группе перевернулось с ног на голову", - добавил ученый.

Столкновения и поглощения галактик друг другом не являются чем-то необычным. Такие процессы происходят во Вселенной регулярно. На данный момент никто не может с уверенностью сказать, как именно будут развиваться события через 4 млрд лет. Млечный Путь и галактика Андромеды могут слиться в одно целое, сформировать некую систему взаимодействующих галактик или даже простой разойтись. Вариантов множество. Ясно одно - галактика Андромеды приближается к Млечному Пути со скоростью примерно 120 км/с.

Впрочем, опасаться этого вовсе не стоит, уверяют ученые. Любой из сценариев, в том числе слияние или поглощение, вовсе не означает столкновения друг с другом отдельных звезд или планет. Из-за огромных расстояний между космическими объектами такая возможность практически исключена, а весь процесс, по словам ученых, ничего в сущности не изменит ни для нашей планеты, ни для Солнечной системы в целом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
2
МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год
3
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
4
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
5
Эксперты: ВТБ придется разработать новую стратегию развития "Магнита"
6
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе соцсети "ВКонтакте"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама