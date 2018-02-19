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СМИ: Индия намерена запустить в космос вторую астрономическую обсерваторию

Космос
19 февраля, 6:13 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 19, февраля. /ТАСС

Эта автоматическая космическая станция будет предназначена для многоволнового изучения объектов в ближнем и дальнем космосе

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© AP Photo/Arun Sankar

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует разработать и отправить на орбиту Земли новую астрономическую обсерваторию AstroSat-2. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, эта автоматическая космическая станция будет предназначена для многоволнового изучения объектов в ближнем и дальнем космосе.

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По данным издания, ИСРО обратилась ко всем индийским научным центрам с предложением принять участие в создании приборов и оборудования для астрономических и астрофизических исследований, которые будут установлены на будущей станции.

Обсерватория AstroSat-2 должна стать продолжением проекта AstroSat-1 - эта станция была отправлена на орбиту в сентябре 2015 года. Она стала первой индийской автоматической обсерваторией в космосе и способна одновременно проводить многоволновые исследования различных астрономических объектов.

Сроки отправки в космос станции AstroSat-2 пока не сообщаются, но, как предполагают местные СМИ, это может произойти к 2020 году, поскольку срок службы аппарата AstroSat-1 оценивается в пять лет.

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