Bigelow Aerospace объявила о планах по созданию собственных станций на орбите

ТАСС, 21 февраля. Компания Bigelow Aerospace совместно с Центром по развитию науки в космосе (управляет американским сегментом Международной космической станции, МКС) учредила компанию-оператора, чьей задачей станет управление орбитальными космическими станциями разработки Bigelow Aerospace.

"Bigelow Space Operations (BSO, учрежденная компания - прим. ТАСС) будет заниматься продажей, управлением и эксплуатацией автономных космических станций, разработанных Bigelow Aerospace", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в Twitter BSO. В Bigelow Aerospace полагают, что ее проекты могут быть интересны госструктурам, частным компаниям и ученым.

Как отмечает информационный портал Space News, компания прежде всего проведет исследование рынка, чтобы выяснить, насколько востребованы подобные услуги и каковы рыночные перспективы орбитальных модулей B330 ее разработки. Первые такие модули планируется запустить в космос в начале 2020-х годов.

По словам основателя компании Роберта Бигелоу, на исследование планируется потратить в текущем году несколько миллионов долларов. Он напомнил, что Китай работает над созданием собственной орбитальной станции и уже ведет переговоры с другими странами о ее использовании. "Они предлагают крайне привлекательные условия... и частному сектору придется непросто в попытке конкурировать с их предложением", - приводит Space News слова Бигелоу.

Он также отметил, что потенциальным конкурентом для компании может стать и NASA.

Bigelow Aerospace занимается разработками орбитальных модулей. В 2016 году на американском сегменте МКС был развернут модуль BEAM, созданный компанией. Модуль представляет собой полую камеру объемом 3,6 кубометра, которая при закачке воздуха раздувается в 4,5 раза - до 16 кубометров. Он предназначен для проживания и работы в будущем экипажей орбитального комплекса.