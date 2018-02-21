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NASA сосредоточит усилия на исследованиях Луны и Марса

Космос
21 февраля, 19:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, февраля. /ТАСС

Полет на естественный спутник Земли запланирован на 2020 год

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Исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут

Исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут

© NASA/Bill Ingalls

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Цели NASA на ближайшую перспективу состоят в продолжении работ на околоземной орбите, подготовке к полетам на Луну, а в последствии - к Марсу и дальним планетам в Солнечной системе. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут на заседании Национального космического совета США в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Он проводится под девизом "Луна, Марс и дальние планеты: одерживая победы на новом рубеже". Трансляция заседания велась на сайте NASA.

Как рассказал Лайтфут, при осуществлении программы исследований Луны США ставят перед собой цель обеспечить "долгосрочное пребывание около Луны и на ее поверхности". "Мы ожидаем, что первый полет к Луне состоится в 2020 году, - отметил он. - Мы намерены создать лунную орбитальную платформу, чтобы осуществлять полеты на поверхность Луны и обратно и подготовиться к исследованиям Марса".

NASA, по его словам, будет оказывать содействие в том, чтобы первый коммерческий самоходный аппарат на поверхности Луны начал функционировать не позднее 2020 года. По его словам, это обеспечит "национальное стратегическое присутствие" США на спутнике Земли.

В области исследований Марса и других планет Солнечной системы, подчеркнул Лайтфут, США "намерены сохранять лидирующие позиции". "В 2020 году на Марс будет отправлен самоходный аппарат и это станет первым шагом в проверке возможности доставки образца грунта с поверхности Марса, - указал он. - Эта программа откроет путь для дальнейших исследований".

Остановившись на перспективах использования околоземного пространства, Лайтфут заявил, что к 2025 году при поддержке NASA частный сектор должен получить возможности для осуществления операций на околоземной орбите. "Начиная с 2018 года мы будем расширять партнерство с другими странами в том, что касается использования Международной орбитальной станции. - отметил он. - Мы будем расширять государственно-частное партнерство с тем, чтобы продемонстрировать возможности использования новых технологий на околоземной орбите".

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