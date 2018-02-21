Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макмастер: расходы на военно-космические программы США вырастут на $1 млрд в 2019 году

Космос
21 февраля, 20:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, февраля. /ТАСС

Средства пойдут на реализацию Национальной космической стратегии Штатов, уточнил помощник американского президента по национальной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация Трампа резко увеличивает расходы на военные космические программы. Об этом заявил в среду помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Национального космического совета США в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал. Он проводится под девизом "Луна, Марс и дальние планеты: одерживая победы на новом рубеже". Трансляция заседания совета шла на сайте NASA.

"Проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает рост расходов на космические программы министерства обороны США более чем на $1 млрд, - отметил помощник президента по национальной безопасности . - В ближайшие пять лет они вырастут на $8 млрд".

Таким образом, по его словам, создаются условия для реализации Национальной космической стратегии США, основные параметры которой были определены на заседании Национального космического совета в октябре 2017 года. Среди основных параметров этой стратегии Макмастер назвал "беспрепятственный доступ США в космос и свободу операций там", а также "обеспечение американского лидерства в космосе и свободу действий на предстоящие десятилетия".

Среди первоочередных задач в реализации этой стратегии помощник президента по национальной безопасности назвал "сдерживание и в случае необходимости парирование угроз США и их союзникам из космоса". "Деятельность конкурентов и наших противников в космосе активизируется, - заявил он. - Космос наряду с сушей, морем и воздухом становится ареной боевых действий. Хотя мы не хотели бы, чтобы конфликт распространялся на космос, США будут готовы на тот случай, если это все-таки произойдет".

По словам Макмастера, США также намерены добиваться двусторонних и многосторонних договоренностей с другими странами "с целью распределения бремени расходов на космические программы и расширения сотрудничества для противодействия угрозам".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макмастер, Герберт
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном похолодании в Москве
3
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
4
Российские фигуристки впервые в истории дважды побили мировой рекорд на ОИ
5
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
6
Футболисты ЦСКА обыграли "Црвену Звезду" и вышли в 1/8 финала Лиги Европы
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама