Макмастер: расходы на военно-космические программы США вырастут на $1 млрд в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация Трампа резко увеличивает расходы на военные космические программы. Об этом заявил в среду помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Национального космического совета США в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал. Он проводится под девизом "Луна, Марс и дальние планеты: одерживая победы на новом рубеже". Трансляция заседания совета шла на сайте NASA.

"Проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает рост расходов на космические программы министерства обороны США более чем на $1 млрд, - отметил помощник президента по национальной безопасности . - В ближайшие пять лет они вырастут на $8 млрд".

Таким образом, по его словам, создаются условия для реализации Национальной космической стратегии США, основные параметры которой были определены на заседании Национального космического совета в октябре 2017 года. Среди основных параметров этой стратегии Макмастер назвал "беспрепятственный доступ США в космос и свободу операций там", а также "обеспечение американского лидерства в космосе и свободу действий на предстоящие десятилетия".

Среди первоочередных задач в реализации этой стратегии помощник президента по национальной безопасности назвал "сдерживание и в случае необходимости парирование угроз США и их союзникам из космоса". "Деятельность конкурентов и наших противников в космосе активизируется, - заявил он. - Космос наряду с сушей, морем и воздухом становится ареной боевых действий. Хотя мы не хотели бы, чтобы конфликт распространялся на космос, США будут готовы на тот случай, если это все-таки произойдет".

По словам Макмастера, США также намерены добиваться двусторонних и многосторонних договоренностей с другими странами "с целью распределения бремени расходов на космические программы и расширения сотрудничества для противодействия угрозам".