Arianespace назвала причину отклонения ракеты Ariane 5 от запланированной траектории

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Нарушение в работе системы контроля заложенных параметров стало причиной отклонения ракеты Ariane 5 от запланированной траектории при ее запуске 25 января с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила в пятницу корпорация Arianespace со ссылкой на данные экспертизы, проведенной независимой комиссией, которую возглавил Тони Толкер-Ньельсен, генеральный инспектор Европейского космического агентства (ЕКА).

Европейская ракета-носитель тяжелого класса должна была вывести на запланированные орбиты два телекоммуникационных спутника, люксембургский SES 14 и принадлежащий ОАЭ Al Yah 3. Однако в результате нарушений режима полета ракеты они оказались на более низких переходных орбитах. В настоящее время аппараты вынуждены медленно подниматься до нужных высот, используя возможности своих небольших маневренных двигателей. Все системы спутников работают нормально, заверяет Arianespace.

"Причины аномалии полностью выяснены и на этой основе были сделаны четкие рекомендации", - говорится в заявлении Arianespace. В нем указывается, что ошибка была допущена автоматической системой контроля параметров, которая проверяла данные, заложенные в систему наведения ракеты. "В результате уже на первых секундах полета сразу после пуска произошло отклонение ракеты от запланированной траектории на 20 градусов", - отмечается в сообщении.

Проделанная комиссией работа "указала на необходимость повысить степень надежности систем контроля ряда данных, получаемых в ходе подготовки пуска", сообщила компания. Она заверяет, что и с ее стороны как организатора коммерческих пусков, и со стороны компании-разработчика и производителя ракеты ArianeGroup "немедленно будут приняты меры по устранению" тех недостатков, на которые указала экспертная комиссия.

Arianespace сообщила также, что принимаемые меры должны позволить осуществить следующий запуск тяжелого носителя Ariane 5 в марте, непосредственно после пуска с Куру российского носителя "Союз".