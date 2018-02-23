Орбитальный модуль "ЭкзоМарса" завершил опасное торможение об атмосферу Марса

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Орбитальный модуль TGO проекта "ЭкзоМарс" завершил опасное торможение об атмосферу Марса и не разрушился. Об этом сообщили в пресс-службе Института космических исследований РАН.

"Завершен этап торможения с помощью атмосферы - аэробрейкинга, который орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) миссии "ЭкзоМарс-2016" выполнял с марта 2017 года, на ближайший месяц запланированы завершающие этапы формирования рабочей орбиты и тестирование научных приборов, после которых начнется штатная работа TGO, наблюдения и исследования Марса", - сказали в пресс-службе.

"Метод аэробрейкинга, вообще говоря, рискованный, так как при этом аппарат нагревается и можно повредить и панели солнечных батарей, и приборы", - добавили в институте.

Окончательно орбита будет сформирована к середине апреля, но уже 10 марта начнутся первые тестовые включения научных приборов. Вторая половина марта отведена на проверочные включения аппаратуры с управлением непосредственно через центр управления полетами MOC (Mission Operational Center) в Европейском центре космических операций (European Space Operations Centre, ESOC) в германском Дармштадте. С конца марта до 21 апреля исследовательские группы будут вести управление научной аппаратурой средствами наземного сегмента миссии "ЭкзоМарс".

Проект "ЭкзоМарс" - совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата.