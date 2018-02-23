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Орбитальный модуль "ЭкзоМарса" завершил опасное торможение об атмосферу Марса

Космос
23 февраля, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

С 10 марта ученые начнут первые тестовые включения научных приборов аппарата

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Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter)

Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter)

© ESA/ATG medialab

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Орбитальный модуль TGO проекта "ЭкзоМарс" завершил опасное торможение об атмосферу Марса и не разрушился. Об этом сообщили в пресс-службе Института космических исследований РАН.

"Завершен этап торможения с помощью атмосферы - аэробрейкинга, который орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) миссии "ЭкзоМарс-2016" выполнял с марта 2017 года, на ближайший месяц запланированы завершающие этапы формирования рабочей орбиты и тестирование научных приборов, после которых начнется штатная работа TGO, наблюдения и исследования Марса", - сказали в пресс-службе.

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"Метод аэробрейкинга, вообще говоря, рискованный, так как при этом аппарат нагревается и можно повредить и панели солнечных батарей, и приборы", - добавили в институте.

Окончательно орбита будет сформирована к середине апреля, но уже 10 марта начнутся первые тестовые включения научных приборов. Вторая половина марта отведена на проверочные включения аппаратуры с управлением непосредственно через центр управления полетами MOC (Mission Operational Center) в Европейском центре космических операций (European Space Operations Centre, ESOC) в германском Дармштадте. С конца марта до 21 апреля исследовательские группы будут вести управление научной аппаратурой средствами наземного сегмента миссии "ЭкзоМарс".

Проект "ЭкзоМарс" - совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата.

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