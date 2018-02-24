SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за проведения дополнительных тестов

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX отложила намеченный на воскресенье старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Об этом компания объявила в субботу в своем Twitter.

"Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя", - говорится в сообщении. Как отметили в SpaceX, как только проверки будут завершены, компания объявит новую дату запуска.

Standing down from this weekend's launch attempt to conduct additional testing on the fairing’s pressurization system. Once complete, and pending range availability, we will confirm a new targeted launch date. — SpaceX (@SpaceX) 24 февраля 2018 г.

Старт Falcon 9 с испанским спутником должен был состояться с базы ВВС США близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье в 00:35 по времени восточного побережья США (08:35 мск).

Hispasat 30W-6 весом около 6 тонн предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала на страны Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL для испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.

Последний на данный момент запуск Falcon 9 состоялся в минувший четверг. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету.

В ходе запуска компания попыталась осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя - головного обтекателя. SpaceX рассчитывала, что его получится поймать в установленную на небольшое судно сеть. Операция, однако, не была успешной, обтекатель не попал в сеть и упал в воду. Стоимость указанного элемента составляет около 6 млн долларов, и его повторное использование может помочь снизить стоимость запусков.