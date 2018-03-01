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Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу между Землей и Марсом

Космос
1 марта, 13:29 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, марта. /ТАСС

Снимок удалось сделать с расстояния 1 млн км от небесного тела

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Японский космический зонд Hayabusa-2

Японский космический зонд Hayabusa-2

© NASA

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Японский космический зонд Hayabusa-2 ("Сокол-2") сумел впервые сфотографировать конечный пункт своего полета, астероид Рюгу. Аппарат успешно отослал снимки на Землю за 300 млн км, сообщил в четверг телеканал NHK со ссылкой на национальное аэрокосмическое агентство (JAXA).

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Астероид Рюгу диаметром всего 900 метров находится между Землей и Марсом. Аппарат Hayabusa-2 запустили к нему в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Сейчас зонд приближается к астероиду со скоростью 350 м/с (1260 км/ч).

Аппарат находится на расстоянии 1 млн км от цели путешествия. Ожидается, что он прибудет к астероиду летом этого года. После этого зонд должен совершить посадку на Рюгу, взять образцы пород и вернуться на Землю. Ученые надеются найти на астероиде следы органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Hayabusa-2 весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории науки сумел доставить на Землю материалы, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое длинное в истории человечества путешествие длиной 6 млрд км.

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