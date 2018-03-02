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Рогозин: принято решение об открытии работ по модернизации ракеты-носителя "Ангара-А5"

Космос
2 марта, 22:56 дата обновления: 2 марта, 22:58 UTC+3 ОМСК ОМСК 2, марта. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что необходимо также открыть работы по метановому двигателю и по кислородно-водородному двигателю

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ОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Принято решение об открытии работ по модернизации ракеты-носителя "Ангара-А5", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам посещения производственного объединения "Полет" - филиала АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева".

"Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации "Ангары", облегчить ее, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги", - сообщил он.

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Рогозин добавил, что необходимо также открыть работы по метановому двигателю, по кислородно-водородному двигателю, использовать конструкторские решения, которые позволяют рассматривать кислородно-водородную ступень в качестве третьей ступени, что в свою очередь повысит грузоподъемность "Ангары" в тяжелом классе до 37 тонн.

Что касается самой ракеты-носителя, то, по его словам, во-первых, должны быть подготовлены расчеты по борьбе с издержками производства, что позволит удешевить ее создание. Во-вторых, речь идет о техническом улучшении за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15% улучшает летные характеристики.

По оценке вице-премьера, времени достаточно, чтобы доработать для стартового комплекса "Ангары" на космодроме "Восточном" проектную и рабочую документацию самого стартового стола под модернизируемую тяжелую ракету. "Он должен быть универсальным для всех типов "Ангары", - сказал Рогозин.

Производство "тяжелой" "Ангары" 

Налаживание кооперационных схем внутри предприятий Роскосмоса поможет запустить серийное производство "тяжелой" ракеты "Ангара" уже в 2021 году, считает Рогозин.

"Задача состоит в том, чтобы не в 2022, а хотя бы в 2021 году мы могли бы уже начать серийное производство "Ангары", - сказал вице-премьер. Рогозин подчеркнул, что в Роскосмосе пока рассчитывают в 2019 году сделать "легкую" ракету "Ангара 1.1" и "Ангара 1.2", тяжелая же версия по изначальному плану должна была появиться к 2022 году.

"Я потребовал 2021 год. Это реально, исходя из тех решений, которые я считаю необходимым сделать в части кооперации с другими предприятиями. Я считаю, что они поняли задачу", - сказал он, добавив, что будет сформирован соответствующий план-график, исходя из новой даты с обратным отсчетом. "Мы рассчитаем все этапы создания этих производств, финансирования этих производств, чтобы выйти на эту дату", - заключил Рогозин.

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