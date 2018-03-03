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Форум по освоению космоса в Токио подтвердил важность международного сотрудничества

Космос
3 марта, 12:38 дата обновления: 3 марта, 13:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, марта. /ТАСС

Глава Роскосмоса Игорь Комаров встретился на полях форума с японским министром по космической политике Масадзи Мацуямой

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ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Участники второго Международного форума по освоению космоса (ISEF), который прошел в субботу в Токио, подтвердили важность международного сотрудничества, в частности в перспективе возможного исследования Луны и Марса. Об этом говорится в принятом по итогам форума совместном заявлении сторон.

В мероприятии приняли участие более 500 представителей отрасли более чем из 60 стран мира. Россию на ISEF представляла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Игорем Комаровым. "Мы ждем от дискуссии понимания того, что получает человечество от покорения космоса. А также почему государства инвестируют в изучение космического пространства - и в итоге, что каждая страна извлекает для себя от освоения космоса", - подчеркнул Комаров, выступая на пленарной сессии.

В рамках форума руководители космических агентств из разных стран обсудили вопросы международного сотрудничества в изучении космоса, а также скоординировали свои действия в рамках уже реализуемых и перспективных проектов. Руководители космических агентств разных стран сошлись во мнении о том, что последовательное освоение космоса приносит пользу всему человечеству, и в этой связи особенно важна совместная работа на международном уровне для достижения общих целей.

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, на полях форума также состоялась встреча между Игорем Комаровым и министром Японии по космической политике Масадзи Мацуямой. Стороны обсудили статус и перспективы сотрудничества в рамках программы МКС и обменялись мнениями по дальнейшему пилотируемому освоению космоса. Была также затронута тема возможного проведения сеанса связи лидеров России и Японии с МКС во время Петербургского международного экономического форума в мае этого года.

Решение о начале открытого диалога на государственном уровне по вопросам освоения космоса было принято в 2011 году в Италии, где впервые состоялась встреча этого международного форума.

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