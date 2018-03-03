Роскосмос и CNSA планируют создать Центр данных по лунным проектам

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Российская государственная корпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса и о создании Центра данных по лунным проектам. Об этом ТАСС сообщили в Роскосмосе.

Соглашение было подписано сторонами в рамках прошедшего в субботу в Токио второго Международного форума по освоению космоса, на котором Россию представляла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Игорем Комаровым. Роскосмос и CNSA также выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия в реализации российской миссии запуска орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" в 2022 году и запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны.