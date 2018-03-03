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Роскосмос и CNSA планируют создать Центр данных по лунным проектам

Космос
3 марта, 13:20 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, марта. /ТАСС

Также корпорации готовы обсудить возможность сотрудничества в области изучения Луны

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ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Российская государственная корпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса и о создании Центра данных по лунным проектам. Об этом ТАСС сообщили в Роскосмосе.

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Соглашение было подписано сторонами в рамках прошедшего в субботу в Токио второго Международного форума по освоению космоса, на котором Россию представляла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Игорем Комаровым. Роскосмос и CNSA также выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия в реализации российской миссии запуска орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" в 2022 году и запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны.

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