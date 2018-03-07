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Путин подписал закон о федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли

Космос
7 марта, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

План предусматривает создание единого общедоступного федерального банка данных и метаданных материалов, полученных с российских и иностранных космических аппаратов

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в закон РФ "О космической деятельности", касающийся создания федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Документ разработан в соответствии с Концепцией развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 7 июля 2011 года. Этот план предусматривает создание единого общедоступного федерального банка данных и метаданных материалов дистанционного зондирования Земли, полученных с российских и иностранных космических аппаратов, а также установление порядка централизованной закупки информации дистанционного зондирования Земли.

Согласно документу, федеральный фонд данных находится в ведении уполномоченного органа по космической деятельности - государственной корпорации "Роскосмос". Плата, получаемая за предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, зачисляется в доход федерального бюджета.

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

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