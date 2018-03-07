Запуск российского "Союза" с космодрома Куру перенесли из-за дополнительных проверок

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Запуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома в Куру во Французской Гвиане перенесен с 6 на 9 марта из-за дополнительных проверок, инициированных Национальным центром космических исследований Франции. Об этом глава центра Жан-Ив Ле Галь рассказал в среду в Париже, сообщило агентство France-Presse.

Ле Галь пояснил, что 25 января при запуске европейской ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру произошло нарушение траектории ее полета. Ракета на 20 градусов отклонилась от расчетной траектории в направлении города Куру (26 тыс. жителей).

"Это не создало никакой угрозы для населения города, отклонение находилось в пределах допустимых параметров. Тем не менее мы принимаем меры по усилению уровня безопасности во время пусков ракет, - сказал Ле Галь. - Именно по этой причине я дал указание провести дополнительные проверки на космодроме Гвианского космического центра при подготовке предстоящего пуска ракеты-носителя "Союз".

Пуск "Союза" теперь назначен на 9 марта на 19:37 мск. Российской ракете предстоит вывести на орбиту четыре среднеорбитальных телекоммуникационных спутника системы O3b для оператора SES. Спутники коммуникационной системы O3b уже три раза выводились на орбиту российскими "Союзами" с космодрома Куру: в июне 2013 года, а также в июле и декабре 2014 года.