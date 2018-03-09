Полет "Союза" со спутниками связи проходит в штатном режиме

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Полет российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б", успешно стартовавшей в пятницу вечером с космодрома в Куру (Французская Гвиана) со спутниками связи на борту, согласно первым данным, проходит в штатном режиме. Об этом свидетельствует прямая трансляция на сайте компании Arianespace, которая осуществляет коммерческие пуски российской ракеты с этого космодрома.

"Союз" стартовал в 20:10 мск с 30-минутной задержкой из-за неблагоприятных метеоусловий. К настоящему времени разгонный блок "Фрегат-МТ" отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Согласно озвученным в ходе прямой трансляции данным, продолжительность миссии от старта до разъединения спутников составит 2 часа и 22 минуты.

"Союзу" предстоит вывести на орбиту телекоммуникационные спутники связи общей массой 2,8 тыс. кг. Они станут частью группы аппаратов коммуникационной системы под названием O3b. Она принадлежит люксембургскому оператору SES и предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи.

Все четыре спутника серии O3b MEO (Medium Earth Orbit - среднеорбитальные спутники Земли) созданы корпорацией Thales Alenia Space на заводе у Канн (юг Франции). Они выводятся на орбиту высотой около 8 тыс. км, что в четыре раза ниже обычных для спутников связи геостационарных орбит.

Спутники коммуникационной системы O3b уже три раза выводились на орбиту российскими "Союзами" с космодрома Куру: в июне 2013 года, а также в июле и декабре 2014 года.