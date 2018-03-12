Украина хочет построить космодром на западе Австралии

ТАСС, 12 марта. Украина надеется, что правительство Австралии конструктивно ответит на ее предложение построить космодром на западе континента. Об этом сообщил в понедельник в интервью газете The West Australian посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Государственное космическое агентство Украины (ГКА) сделало такое предложение в 2016 году, однако, по его словам, оно до сих пор остается без ответа. В сентябре прошлого года правительство Австралии объявило о планах учредить Национальное космическое агентство, и Киев надеется, что это приведет к выполнению его инициативы построить космодром в штате Западная Австралия. "Это предложение очень реалистично, Украина способна начать проведение запусков ракет хоть завтра утром, если у нас была бы такая площадка, - отметил посол. - Если у Австралии есть территория для использования, то мы предлагаем наших людей и опыт".

По расчетам украинских специалистов, для создания космодрома необходимо арендовать участок общей площадью до 7 тыс. кв. км, предпочтительно поблизости от базы ВВС "Кэртин" рядом с городом Дерби. Строительство космодрома может продлится пять лет. "Посол сообщил, что ожидает в нынешнем году визита в Австралию делегации ГКА для лоббирования этой идеи", - отмечает газета.