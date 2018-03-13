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Мединский открыл в Кирове детский космический центр с виртуальной МКС

Космос
13 марта, 12:15 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 13, марта. /ТАСС

Для министра культуры и губернатора Кировской области экскурсию по ДКЦ провел дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Савиных

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КИРОВ, 13 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Кировской области Игорь Васильев открыли во вторник в Кирове Детский космический центр (ДКЦ), аналогов которому нет в России.

Васильев поблагодарил министра за помощь в создании ДКЦ. "Хотелось бы, чтобы из мальчишек, которые будут здесь заниматься, вышло как можно больше лётчиков, космонавтов и конструкторов", - сказал Мединский.

В свою очередь летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза, почетный гражданин Кирова Виктор Савиных рассказал, что в городе восстановили дом-музей Константина Циолковского, а теперь здесь открыли и Детский космический центр. "Надеемся, что мы сделали все хорошо", - отметил он.

О космическом центре

Как пояснили в пресс-службе Минкультуры, ДКЦ сочетает современный цифровой планетарий, экспозиционные залы, тренажерный комплекс [на похожем оборудовании космонавты обучаются в Центре управления полетами]. "Полный объем тренажеров (виртуальная Международная космическая станция (МКС), Союз-ТМА - прим. ТАСС) имеется только в ДКЦ", - отмечается в справке ведомства.

На первом этаже ДКЦ расположен "Клуб юных космонавтов". "Здесь представлен виртуальный аналог Международной космической станции, где учащиеся могут оказаться внутри станции в состоянии невесомости, перемещаясь по разным ее частям, как это делают космонавты, летать по отсекам, а также работать с оборудованием, решать различные задачи, в том числе и внештатные, например, потушить пожар", - отмечается в справке. Виртуальный аналог центра управления полётами позволит контролировать процесс космического полёта, его состояние и длительность.

С помощью виртуального аналога космического корабля "Союз-ТМА" участники клуба будут учиться состыковываться с Международной космической станцией. Отработать приземление в спускаемом аппарате учащиеся смогут в физическом аналоге космического корабля "Союз-ТМА".

На втором этаже ДКЦ расположен экспозиционный зал, где сейчас работает выставка, посвящённая Виктору Савиных. История его полёта стала основой для фильма Клима Шипенко "Салют-7", который отметили премией "Золотой орёл".

Савиных лично провёл экскурсию по экспозиции для губернатора Кировской области и министра культуры.

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Васильев, Игорь Владимирович Мединский, Владимир Ростиславович
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