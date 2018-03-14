Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орбиту МКС подняли на 400 метров перед пилотируемыми запусками

Космос
14 марта, 0:29 дата обновления: 14 марта, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Запуск с космодрома Байконур запланирован на 21 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) провел в среду коррекцию орбиты МКС перед пилотируемыми запусками с космодрома Байконур. Об этом сообщили ТАСС в ЦУП.

"В 00:25 мск была выполнена плановая коррекция орбиты МКС для формирования баллистических условий перед полетом транспортных пилотируемых кораблей по программе российского сегмента МКС", - сказали там.

Орбита МКС была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции. Двигатели корабля проработали 108 секунд. Средняя высота полета МКС увеличилась на 400 метров и составила, согласно предварительным расчетным данным, примерно 404,5 км.

На орбитальной станции сейчас находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи. Они вернутся на Землю 3 июня 2018 года.

Следующий пилотируемый запуск к орбитальной станции запланирован с космодрома Байконур на 21 марта. На ракете "Союз-ФГ" в космос отправится пилотируемый корабль "Союз МС-08" с новым экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Биография Олега Табакова
5
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
6
Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете
7
Умер соратник Березовского Николай Глушков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама