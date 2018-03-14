Орбиту МКС подняли на 400 метров перед пилотируемыми запусками

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) провел в среду коррекцию орбиты МКС перед пилотируемыми запусками с космодрома Байконур. Об этом сообщили ТАСС в ЦУП.

"В 00:25 мск была выполнена плановая коррекция орбиты МКС для формирования баллистических условий перед полетом транспортных пилотируемых кораблей по программе российского сегмента МКС", - сказали там.

Орбита МКС была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции. Двигатели корабля проработали 108 секунд. Средняя высота полета МКС увеличилась на 400 метров и составила, согласно предварительным расчетным данным, примерно 404,5 км.

На орбитальной станции сейчас находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи. Они вернутся на Землю 3 июня 2018 года.

Следующий пилотируемый запуск к орбитальной станции запланирован с космодрома Байконур на 21 марта. На ракете "Союз-ФГ" в космос отправится пилотируемый корабль "Союз МС-08" с новым экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.