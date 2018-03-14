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Трамп заявил, что США могут в будущем создать космические силы

Космос
14 марта, 4:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, марта. /ТАСС

Глава Белого дома напомнил, что в новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий

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ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Соединенным Штатам в будущем может потребоваться создание космических войск в качестве полноценного вида вооруженных сил. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе "Мирамар" (штат Калифорния).

"В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы", - сказал он. "У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы. У нас есть сухопутные войска, есть флот", - добавил президент.

Трамп при этом признал, что с самого начала не относился к этой идее серьезно. "А затем я сказал: "Какая это может быть отличная идея, нам нужно будет это сделать, это может произойти", - резюмировал он.

Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида вооруженных сил специально для космоса, но эта идея была отклонена. Против этого, в частности, выступил министр обороны Джеймс Мэттис и командование военно-воздушных сил.

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