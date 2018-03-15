Роскосмос: спутники Dauria Aerospace были в 1,5 км от "Фрегата" во время сбоя в двигателе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Малые космические аппараты МКА-Н производства компании Dauria Aerospace находились уже более чем в 1,5 км от разгонного блока "Фрегат", когда произошел сбой в его двигателе. Об этом сообщили в четверг ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

Стартовавшая 14 июля 2017 года с Байконура ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту космический аппарат "Канопус-В-ИК" и 72 малых спутника. В августе стало известно, что спутники МКА-Н не вышли на связь. В октябре в компании решили прекратить летные испытания аппаратов и рекомендовали исключить их из орбитальной группировки.

Как отмечают в Роскосмосе, выдвинутая Dauria Aerospace версия внешнего воздействия на спутники из-за сбоя в работе двигателя разгонного блока не соответствует действительности. "Отделение космических аппаратов МКА-Н №1 и №2 и ряда других спутников (включая Corvus-BC) в соответствии с циклограммой проходило в период времени (9180-9590 с) до момента выявления неисправности двигателя ДТ7 (11440 с). При заявленной Dauria Aerospace скорости отделения МКА-Н расстояние до разгонного блока "Фрегат" за это время составило более 1,5 км", - сказали в госкорпорации.

В то же время, отметили в Роскосмосе, компания Astro Digital подтвердила работоспособность своих спутников Corvus-BC1 и Corvus-BC2. По данным госкорпорации, из 24 аппаратов, выводившихся на этой орбите, телеметрию не передали три. Кроме МКА-Н, на связь не вышел студенческий спутник "Маяк", который мог передать "телеметрию" только в виде светового сигнала. "Претензий по результатам запуска со стороны владельцев или заказчиков, попутно выводимых с МКА-Н КА, в "Главкосмос" не поступало", - сообщили в Роскосмосе.

Dauria Aerospace, отмечают в госкорпорации, не установила точную причину неисправности своих аппаратов, но предложила сформировать аварийную комиссию. "Госкорпорация, рассмотрев отчетные материалы и изучив технические данные, в том числе телеметрию "Фрегата", пришла к выводу, что создание аварийной комиссии нецелесообразно в связи с тем, что аварийная ситуация не была зафиксирована - задачи по выводу космических аппаратов выполнены в полном объеме, аномалия работы двигателя была нивелирована системой управления разгонного блока "Фрегат", - сказали в Роскосмосе. Кроме того, сообщили в госкорпорации, в отчетах Dauria Aerospace "присутствуют некорректные данные, из-за которых принять документы не представляется возможным".

"Госкорпорация "Роскосмос" будет действовать согласно законодательству России как заказчик космических аппаратов МКА-Н", - подытожили в Роскосмосе.

Позиция Dauria Aerospace

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Dauria Aerospace Виталий Егоров, у компании на данный момент нет однозначного ответа, в чем причина потери спутников, так как "все обстоятельства должна была выяснить аварийная комиссия, а Роскосмос отказался ее собирать". "У нас позиция простая, мы ее обозначили перед Роскосмосом... поскольку спутники прошли все предстартовые испытания и никаких сбоев на этапе подготовки не было зафиксировано, то, скорее всего, наиболее вероятная причина потери аппаратов - внешнее воздействие. Это вывод сотрудников "Даурии" и ЦНИИмаш с ним согласился", - сказал Егоров.

Он уточнил, что версия сбоя на разгонном блоке "Фрегат" - гипотеза. "Мы считаем, что наиболее вероятной является она, однако оснований утверждать это у нас нет, потому что у нас нет телеметрических данных с "Фрегата", - сказал пресс-секретарь, добавив, что НПО имени С. А. Лавочкина отказывается давать телеметрические данные с "Фрегата".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что один из двух управляющих двигателей "Фрегата" не запустился, и сбросил гидразин, который взорвался при запуске второго двигателя.

"Наша позиция: давайте соберем аварийную комиссию, давайте выявим виновного, проведем полноценный анализ", - заявил Егоров.

ТАСС пока не располагает комментариями НПО имени С. А. Лавочкина и ЦНИИмаш.