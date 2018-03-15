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Ракета "Союз-5" не устраивает нового владельца "Морского старта" из-за высокой стоимости

Космос
15 марта, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Стоимость должна быть ниже, чтобы можно было конкурировать с ракетами Falcon 9 компании SpaceX, отметил гендиректор "С7 космические транспортные системы"

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Гендиректор "С7 космические транспортные системы" Сергей Сопов

Гендиректор "С7 космические транспортные системы" Сергей Сопов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель "Союз-5", разрабатываемая РКК "Энергия", не устраивает нового владельца проекта "Морской старт" из-за ее высокой цены.

Об этом сообщил в четверг гендиректор "С7 космические транспортные системы" ("дочка" группы S7, купившей в 2016 году "Морской старт") Сергей Сопов.

"Ракета Союз-5" в таком виде, в каком его представляют, нам не нужен. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета "Зенит" (которую использовали и планируют эксплуатировать для "Морского старта" - прим. ТАСС). Зачем делать новый "Зенит", чтобы через 15 лет он устарел? Основополагающий момент для нас - это цена [ракеты], и здесь мы не можем найти общий язык с нашей промышленностью", - сказал Сопов.

По его словам, ракеты "Зенит" в том виде, в котором они существуют 40 лет, могут эксплуатироваться еще шесть-семь лет, однако надо думать о замене. "Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 тонн [полезной нагрузки]", - уточнил Сопов.

Он также отметил, что для того, чтобы конкурировать с ракетами Falcon 9 компании SpaceX, которая заняла большую долю на рынке пусковых услуг, затраты на ракеты для "Морского старта" должны быть ниже, чем у американской компании.

"Морской старт"

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch.

"Союз-5"

Ранее сообщалось, что технический облик ракеты "Союз-5" определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей "Федерация". Первый запуск носителя запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт - на 2022 год.

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 тонн полезной нагрузки).

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