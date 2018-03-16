Шесть добровольцев в 2019 году "полетят на Луну" и выберут место для "будущей базы"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) раскрыл некоторые подробности будущего эксперимента SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station) по четырехмесячной изоляции, который стартует в первом квартале 2019 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ИМБП, на территории которого будет проводиться эксперимент.

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Там уточнили, что в многонациональный экипаж войдут три женщины и три мужчины (командир, бортинженер, врач и три исследователя).

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация "Роскосмос" и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.

Ранее сообщалось, что исследователи из США выразили намерение принять участие в совместных с Россией испытаниях по имитации полетов в дальний космос. Американские ученые предложили добавить к программе два дополнительных исследования с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек. Помимо американских специалистов в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии, Италии, Франции и ряда других стран.

Сценарий нового эксперимента

По замыслу специалистов, в ходе четырехмесячного эксперимента экипаж полетит на Луну и поработает с роверами. Основной целью миссии будет выбор области для будущего строительства поселения и базы на Луне.

Первый этап миссии: экипаж отправляется на Луну, достигает орбиты и стыкуется к орбитальной станции (аналог проекта Deep Space Gateway)

В ходе второго этапа в течение двух месяцев экипаж проводит наблюдения и решает, где приземлиться и выполнить несколько (обычно ночных) стыковок с "транспортными кораблями".

Затем четыре члена экипажа приземляются на Луну, а два-три члена экипажа в скафандрах выполняют несколько выходов на поверхность спутника Земли. В это время остальные члены экипажа на "орбитальном аппарате" продолжают оказывать техническую помощь и консультации коллегам на поверхности Луны.

После этого космонавты возвращаются на "орбитальный корабль", который в ходе следующего этапа облетает Луну в течение нескольких недель, чтобы дистанционно управлять роверами и принимать "транспортные корабли". На завершающем этапе миссии экипаж возвращается на Землю.

В ИМБП также обозначили сроки выполнения всех операций миссии. Перелет и стыковка с Deep Space Gateway - 10 суток, наблюдение и выбор места посадки, несколько стыковок с транспортными кораблями - семь недель, приземление и операции на поверхности - 10 суток, отправление с Луны и стыковка с "орбитальным кораблем", процедуры санитарной обработки - 10 суток, облет Луны для управления роверами и принятия транспортных кораблей - четыре недели, возвращение на Землю - 10 суток.

Задачи миссии и нештатные ситуации

В ходе эксперимента экипажу также предстоит выполнить следующие задачи: ежедневный медицинский контроль и углубленная оценка состояния здоровья добровольцев при необходимости, проведение контроля двигательной активности и регулярных физических тренировок. Тип, интенсивность, продолжительность и прочие упражнения будут определены позднее, уточнили в ИМБП.

В Институте также сообщили, что во время миссии будет пятиминутная задержка связи с экипажем, а на одном этапе - потеря связи на срок до пяти дней.

Кроме того, экипаж выполнит программу научных исследований в области психологии космических полетов, физиологии и человеческих факторов, осуществит техническое обслуживание транспортных и других систем "корабля".

Исследования на борту "корабля"

В Институте сообщили, что у экипажа будет 16 часов бодрствования, включая восемь часов штатного рабочего дня (научные работы и корабельные операции). "Остальное время будет считаться свободным для такой деятельности экипажа, как питание, гигиена и незапланированное время для членов экипажа, когда они сами определяют, чем заниматься", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что исследования сна будут частью общего сценария, связанного с запланированными операциями стыковки. Во время миссии будет происходить один или несколько периодов длительного отсутствия сна. Для сравнения, в ходе первого эксперимента SIRIUS экипажу пришлось бодрствовать и непрерывно работать 38 часов, реагируя на трудности и опасности, связанные со стыковкой и расстыковкой.

Кроме того, члены экипажа будут фотографировать свою деятельность на борту и за бортом условного корабля, вести дневники.

Первый эксперимент

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование.

По сценарию первого эксперимента, условный космический корабль летел на Луну, где члены экипажа провели несколько десятков научных экспериментов, управляли ровером, который двигался по лунной поверхности. При этом на "корабле" не было интернета, а общение с Центром управления полетами проходило с задержкой в пять минут.

В составе экипажа были представитель РКК "Энергия" Марк Серов, космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов Анна Кикина, представитель концерна Airbus Виктор Феттер и три сотрудника ИМБП - Илья Рукавишников (врач экипажа), Елена Лучицкая и Наталья Лысова. Экипажу предстояло провести более 60 разных экспериментов, "поймать" спутники рукой-манипулятором, управлять ровером на поверхности "Луны".