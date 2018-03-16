Предприятия космической отрасли прокомментировали заявления главы S7 Space о "Союзе-5"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Говорить об экономической эффективности ракеты-носителя "Союз-5" преждевременно и опрометчиво, однако в отрасли в целом разделяют озабоченность заказчика конкурентоспособностью ракеты. Так прокомментировали заявления главы S7 Space ("С7 Спейс") о дороговизне "Союза-5" гендиректор НПО "Техномаш" Дмитрий Панов и директор ФГУП "Организация "Агат" Дмитрий Хомаза.

Ранее глава "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, "дочка" группы S7, купившей в 2016 году "Морской старт") Сергей Сопов сообщил, что новая российская ракета-носитель "Союз-5", разрабатываемая РКК "Энергия", не устраивает нового владельца проекта "Морской старт" из-за ее высокой цены.

"Говорить сейчас об экономической эффективности проекта, давать оценки стоимости запуска и уж тем более говорить, что проект, находящийся на самом старте, быстро устареет - ну это как-то преждевременно, мягко говоря, и опрометчиво", - сказал Панов.

Он отметил, что "Союз-5", чей технический облик определен в конце 2017 года, является проектом, в рамках которого проводится целый ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и созданию технологий и специального оборудования именно для него.

Как заявил, в свою очередь, Хомаза, в отрасли понимают, "что для сохранения доли на мировом рынке пусковых услуг ракета обязана быть конкурентоспособной". "Мы слышим заказчика и разделяем его озабоченность вопросами конкурентоспособности ракеты в целом и ценой пуска в частности", - сказал он, добавив, что на данном этапе преждевременно делать выводы, поскольку пока "закончен только первый этап проектирования, работы по созданию всего ракетного комплекса еще продолжаются".

НПО "Техномаш" является головным предприятием госкорпорации "Роскосмос" по реализации Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. ФГУП "Организация "Агат" - главный экономический институт космической отрасли.

"Союз-5"

Ранее сообщалось, что технический облик ракеты "Союз-5" уже определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей "Федерация". Первый запуск носителя запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт - на 2022 год.

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту 3 т полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 т полезной нагрузки).