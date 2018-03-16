Спутник Sentinel-3В доставили из Франции в Россию для запуска в апреле

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подготовка к пуску ракеты-носителя "Рокот" с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3В началась на космодроме Плесецк (Архангельская область). Спутник уже доставлен из Франции в Россию, его запуск планируется на апрель, сообщили в пятницу в Центре им. М.В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет "Рокот").

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"Транспортный самолет, на борту которого находился контейнер с космическим аппаратом и наземным вспомогательным оборудованием, приземлился в аэропорту Талаги (город Архангельск) днем 16 марта. В субботу, 17 марта, контейнер железнодорожным транспортом доставят в монтажно-испытательный корпус, расположенный на технической площадке ракетного космического комплекса "Рокот", - сказали в Центре.

Работы, предусмотренные технологическим графиком подготовки спутника Sentinel-3В, начнутся в монтажно-испытательном корпусе в ближайшие дни. Комплексные проверки и заправку космического аппарата компонентами топлива выполнят специалисты французского подразделения Thales Alenia Space (головного разработчика и изготовителя аппарата) совместно с коллегами из ЕКА, сообщили в Центре Хруничева.

Параллельно в монтажно-испытательном корпусе команда инженеров Центра вместе с техническими специалистами других предприятий Роскосмоса подготовит разгонный блок "Бриз-КМ", переходную систему, головной обтекатель к сборке с космическим аппаратом. Пусковые операции должны быть обеспечены силами и средствами Космических войск ВКС РФ.

О спутнике Sentinel-3B и ракете "Рокот"

Контракт на пусковые услуги ракеты "Рокот" заключили Европейское космическое агентство и фирма Eurockot - совместное предприятие ArianeGroup и Центра Хруничева. Eurockot обеспечивает коммерческую эксплуатацию ракеты "Рокот" на мировом рынке запусков низкоорбитальных космических аппаратов.

Спутник Sentinel-3В предназначен для решения задач программы мониторинга окружающей среды Copernicus, известной ранее как "Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности" (CMES - Global Monitoring for Environment and Security programme). Программа Copernicus осуществляется под эгидой Еврокомиссии в партнерстве с ЕКА и Европейским агентством по окружающей среде. Аппарат Sentinel-3В будет использоваться для сбора данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.

Этот спутник станет третьим из аппаратов серии Sentinel, запущенных на ракете "Рокот" в рамках контрактов, заключенных ЕКА c фирмой Eurockot. Начиная с 2000 года, предприятие Eurockot предоставляет пусковые услуги ракеты-носителя "Рокот" и обеспечивает коммерческие запуски на низкие орбиты малых космических аппаратов для наблюдения Земли, проведения научных экспериментов и исследований, отработке новых технологий в условиях космического пространства. В рамках контрактов с ЕКА, Eurockot обеспечил успешные запуски пяти космических аппаратов, созданных для реализации европейских программ охраны окружающей среды и безопасности, а также технологического демонстратора Proba-2. Предстоящий запуск должен стать 14-м для предприятия Eurockot.

Ранее в Центре имени М.В. Хруничева сообщали, что старт "Рокота" со спутником Sentinel-3B был намечен на первый квартал 2018 года. Позднее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск могут перенести на 25 апреля.

Предыдущий запуск "Рокота" был успешно осуществлен с Плесецка 13 октября 2017 года. Тогда на орбиту был выведен европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p.

Легкая ракета-носитель "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый запуск состоялся в 2000 году. "Рокот" был создан Центром имени Хруничева, в ракетах используется система управления разработки украинского предприятия "Хартрон". Минобороны РФ ранее заявило, что в рамках сокращения зависимости от импорта отказывается от "Рокота" в пользу российских легких ракет "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в".