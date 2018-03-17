Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

ШАНХАЙ, 17 марта. /ТАСС/. Китай осуществил в субботу запуск спутника дистанционного зондирования Земли. Как сообщило агентство "Синьхуа", пуск состоялся в 17:15 по местному времени (10:15 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".

Спутник успешно вышел на заданную орбиту. По сообщению агентства, аппарат будет использоваться для осуществления "исследований наземных ресурсов".

Состоявшийся запуск стал 268-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн" ("Великий поход").