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Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Космос
17 марта, 11:40 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 17, марта. /ТАСС

Состоявшийся запуск стал 268-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн"

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ШАНХАЙ, 17 марта. /ТАСС/. Китай осуществил в субботу запуск спутника дистанционного зондирования Земли. Как сообщило агентство "Синьхуа", пуск состоялся в 17:15 по местному времени (10:15 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".

Спутник успешно вышел на заданную орбиту. По сообщению агентства, аппарат будет использоваться для осуществления "исследований наземных ресурсов".

Состоявшийся запуск стал 268-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн" ("Великий поход").

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