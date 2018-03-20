Пусковую установку для ракеты-носителя "Протон-М" на Байконуре закроют к 2023 году

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Пусковая установка для ракеты-носителя "Протон-М" на Байконуре будет выведена из эксплуатации к 2023 году.

Об этом сообщается в корпоративной газете ЦЭНКИ "Космодромы России".

"Концепцией стратегического развития государственной корпорации "Роскосмос" и в соответствии с международным договором между Российской Федерацией и Республикой Казахстан планируется поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса "Протон". В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки номер 24 площадки 81 из эксплуатации", - отмечается в издании.

В июне 2017 года Андрей Калиновский, занимавший тогда пост гендиректора Центра Хруничева, сообщил о заключенных предприятием контрактах на 15 коммерческих запусков "Протонов-М" с Байконура до 2023 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Центр уже начинает переход от производства ракет-носителей "Протон-М" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М".