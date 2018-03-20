Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пусковую установку для ракеты-носителя "Протон-М" на Байконуре закроют к 2023 году

Космос
20 марта, 13:27 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 20, марта. /ТАСС

Россия начинает переход от производства "Протонов" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур

Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур

© Роскосмос/ТАСС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Пусковая установка для ракеты-носителя "Протон-М" на Байконуре будет выведена из эксплуатации к 2023 году.

Об этом сообщается в корпоративной газете ЦЭНКИ "Космодромы России".

"Концепцией стратегического развития государственной корпорации "Роскосмос" и в соответствии с международным договором между Российской Федерацией и Республикой Казахстан планируется поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса "Протон". В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки номер 24 площадки 81 из эксплуатации", - отмечается в издании.

В июне 2017 года Андрей Калиновский, занимавший тогда пост гендиректора Центра Хруничева, сообщил о заключенных предприятием контрактах на 15 коммерческих запусков "Протонов-М" с Байконура до 2023 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Центр уже начинает переход от производства ракет-носителей "Протон-М" к выпуску "Ангары-А5" и "Ангары-А5М".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов