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Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Космос
20 марта, 14:23 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 20, марта. /ТАСС

В состав вошли космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд

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Эндрю Фойстел, Олег Артемьев и Ричард Арнольд

Эндрю Фойстел, Олег Артемьев и Ричард Арнольд

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится туда на корабле "Союз МС-08".

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Об этом сообщили во вторник ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к МКС намечен на 21 марта 2018 года в 20:44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"), а стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта (23 марта в 22:41 мск).

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