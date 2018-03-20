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Эксперт: деятельность Илона Маска может подтолкнуть РФ к ускорению марсианской программы

Космос
20 марта, 16:51 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 20, марта. /ТАСС

Ранее глава SpaceX заявил о планах впервые испытать корабль для полета на Марс в 2019 году

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Илон Маск

Илон Маск

© AP Photo/Refugio

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Российский пилотируемый полет на Марс может состояться раньше, чем планировалось, если глава американской компании SpaceX Илон Маск осуществит свои планы по доставке людей к этой планете, сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции российский космонавт Олег Артемьев.

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"Пилотируемые (полеты - прим. ТАСС) будут реализованы не скоро - в 2030-2040 годы, но все может измениться благодаря Илону Маску. Он анонсировал полет к Марсу гораздо раньше. Если он реализует свои планы, то может быть и мы подтянемся, а сроки изменятся", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках пилотируемого полета России на Марс.

Артемьев - командир новой экспедиции на Международную космическую станцию, которая стартует 21 марта 2018 года в 20:44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта (23 марта в 22:41 мск). В состав экипажа корабля также входят астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

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