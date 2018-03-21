Новая экспедиция отправится на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 марта. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд в составе новой экспедиции отправятся в среду к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск ракетой-носителем "Союз-ФГ" транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа запланирован на 20:44 мск 21 марта", - сказал представитель госкорпорации.

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Космический корабль будет выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем через девять минут после старта и возьмет курс к МКС. Его автономный полет продлится двое суток, стыковка "Союза МС-08" к российскому сегменту станции запланирована на 22:41 мск 23 марта.

Ранее Артемьев сообщал, что на 8 августа запланирован выход в космос по российской программе, который он выполнит вместе с Сергеем Прокопьевым, который прибудет на МКС в июне. Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS. Артемьев уточнил, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, а также запустят студенческие наноспутники.

Кроме того, "Союз МС-08" доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата. Одним из индикаторов невесомости корабля станет талисман чемпионата - волк Забивака.

"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - новый российский пилотируемый космический корабль, входит в семейство кораблей "Союз" (первый запуск состоялся в 1966 году, первый пилотируемый - в 1967-м). Первый корабль этой серии стартовал к МКС 7 июля 2016 года. "Союз МС", как и предыдущая модификация ("Союз ТМА-М"), создан на базе серии "Союз ТМА" (эксплуатировался в 2002-2011 годах) путем глубокой модернизации. Новая версия отличается от предыдущей обновленной командно-телеметрической системой, способной работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА" и другим оборудованием.