СМИ: Великобритания возглавит европейскую космическую миссию по изучению экзопланет

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенное Королевство возглавит миссию Европейского космического агентства по изучению экзопланет, в рамках которой к концу 2028 года ученые планируют отправить в открытый космос специальный космический летательный аппарат под названием Ariel. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Ariel будет оснащен телескопом и специальным инструментарием, способным улавливать инфракрасное излучение, а также анализировать состав атмосфер далеких от нашей солнечной системы миров. Полученная с помощью этого устройства информация, по словам ученых, поможет углубить знания человечества о том, как формируются планеты и какие факторы влияют на этот процесс.

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Осуществляться этот проект будет под научным руководством астрофизика Джованны Тиннети из Университетского колледжа Лондона. "Мы хотим изучить самые разные планеты: большие и маленькие, с очень высокой температурой атмосферы и с низкой", - рассказала она Би-би-си. "Мы хотим изучить все экстремальные варианты, а также более близкие к норме, поскольку нам важно понять, какова "стандартная модель" для планет, если таковая вообще существует", - добавила она.

Ariel станет третьим по счету проектом, который осуществляется Европейским космическим агентством в рамках масштабного исследования экзопланет. Так, уже в 2019 году запланирован запуск другого космического летательного аппарата под названием Cheops, который должен будет измерять габариты далеких планет. А в 2026 году в космос будет запущен телескоп PLATO, задача которого заключается в том, чтобы искать вне солнечной системы пригодные для жизни миры.