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В Роскосмосе вновь опровергли выход из строя спутников Dauria из-за "Фрегата"

Космос
21 марта, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В российской госкорпорации подчеркнули, что утечка компонентов топлива не могла повлиять на процесс выведения космических аппаратов

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" вновь опровергла возможность выхода из строя космических аппаратов МКА-Н компании Dauria Aerospace из-за сбоя двигателя разгонного блока "Фрегат" в ходе запуска 14 июля 2017 года, сообщили в госкорпорации.

"Согласно отчету НПО имени С. А. Лавочкина, к составлению которого привлекались специалисты Центра имени Келдыша, КБ "Химмаш" и Минобороны России, проведенные исследования позволяют достоверно исключить возможность влияния утечки компонентов топлива двигателя разгонного блока на космические аппараты как до обнаружения аномалии в работе двигателя, так и после. Это не повлияло и не могло повлиять на процесс выведения космических аппаратов", - сказали в Роскосмосе.

Там также напомнили, что отделение МКА-Н №1 и №2 и ряда других аппаратов (включая Corvus-BC), в соответствии с циклограммой, проходило в период 9180-9590 секунды полета, то есть до момента выявления аномалии в работе одного из двигателей разгонного блока (11440 секунда полета). Таким образом, при заявленной Dauria Aerospace скорости отделения МКА-Н, расстояние до "Фрегата" составляло более 1,5 км.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 73 космическими аппаратами (включая два МКА-Н, которые были изготовлены компанией Dauria Aerospace по заказу Роскосмоса) был выполнен 14 июля 2017 года. Позже стало известно, что спутники Dauria вышли из строя. Как утверждает компания, они были потеряны в результате аномалии двигателя разгонного блока. 

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